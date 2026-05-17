Persoon gewond bij steekpartij in Schildersbuurt

In de Jozef Israëlsstraat in de Schildersbuurt is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer kon ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld worden.

De melding van een steekincident kwam rond 00.40 uur bij de hulpdiensten binnen. “We hebben onderzoek gedaan in een woning in de straat”, laat een politiewoordvoerder weten. “In deze woning heeft een steekincident plaatsgevonden waarbij een persoon letsel heeft opgelopen.” Een nieuwsfotograaf vertelt dat het slachtoffer in een ambulance is behandeld. De persoon hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

Over de oorzaak en de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend. Mensen die meer informatie hebben over de zaak kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.