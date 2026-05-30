Personenauto belandt in Damsterdiep

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Rijksweg (N360) is een personenauto te water geraakt in het Damsterdiep. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt.

De melding van een voertuig te water kwam rond 22.45 uur bij de hulpdiensten binnen. Behalve de politie en een ambulance rukte ook de brandweer met duikers en een grote hulpverleningswagen uit. “De auto is aangetroffen in het water tussen de kruising met de Borgweg en de Jan B. Bronssluis”, vertelt Ten Cate. Aanvankelijk was onbekend waar de de bestuurder en eventuele inzittenden verbleven. “Brandweerduikers zijn direct het water in gegaan en zijn een zoekactie gestart. Met behulp van de kraan op de hulpverleningswagen werd de auto uit het water getakeld.”

Al vrij snel werd duidelijk dat de inzittende inmiddels in het ziekenhuis was om daar behandeld te worden aan opgelopen verwondingen. De personenauto raakte total loss en zal weggesleept worden door een bergingsbedrijf. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.