Personeelstekort nekt bediening Slochtersluis opnieuw tijdens Hemelvaart en pinksterweekend

De Slochtersluis - Foto via Bureau Meerstad

Het blijft behelpen voor de pleziervaart bij de Slochtersluis. Hoewel er sinds eind april weer bediening is, gaat het bouwwerk in de vaarweg maar beperkt open tijdens Hemelvaart (donderdag) en het aanstaande pinksterweekend.

Tijdens de drie dagen (donderdag, zaterdag en zondag) is de sluis op elke dag slechts twee keer te boeken voor bediening: tussen 10.00 en 11.00 uur en tussen 16.30 en 17.30 uur. Wie de sluis door wil, moet zich telefonisch aanmelden. Op Tweede Pinksterdag wordt de sluis weer volgens de normale bedieningstijden (tussen 10.00 en 18.00 uur) geopend op afroep.

Rond de sluis spelen al sinds begin april problemen met de bediening. Eind maart ging de sluis plots dicht. Daardoor konden boten het gebied rond Meerstad, het Schildmeer en Woudbloem niet verlaten. Onder hen een Duits stel, dat het Paasweekend noodgedwongen moest doorbrengen in hun nieuwe boot op de scheepswerf in Woudbloem. Zij werden uiteindelijk ‘bevrijd’ door medewerkers van de provincie, die over hun hart strekten om een tiental schippers door te laten. Maar de sluiting bleef daarna bestaan, tot onvrede van de eigenaar van de scheepswerf en andere ondernemers rond de pleziervaart van Meerstad tot het Schildmeer.

De sluis is eigendom van Rijkswaterstaat en de provincie verzorgde jarenlang het beheer en de bediening. Maar door personeelstekort bij de provincie liep die afspraak eind maart af. Een nieuwe afspraak ontbrak tot half april, terwijl de overdracht van de sluis naar de gemeente nog niet was geregeld en er geen personeel was bij Rijkswaterstaat om de bediening te doen. Rijkswaterstaat sprak half april met de provincie af om de sluis tot 1 mei te bedienen. Daarna nam Rijkswaterstaat de bediening over. Een externe bedienaar rijdt sindsdien op afroep heen en weer vanaf Oostersluis en is (normaal gesproken) op drukke momenten op de sluis aanwezig.