PEC Zwolle neemt huurling Thijs Oosting definitief over van FC Groningen

Thijs Oosting - Foto via FC Groningen

Thijs Oosting maakt definitief de overstap naar PEC Zwolle. De 26-jarige middenvelder werd al door FC Groningen verhuurd aan de Zwollenaren. PEC heeft nu de koopoptie gelicht, waardoor Oosting niet meer onder contract staat in de Euroborg.

Oosting kwam in de zomer van 2024 naar FC Groningen na een transfer van Willem II. De Drent en zoon van trainer Joseph Oosting kwam in dat enige seizoen bij FC Groningen tot 24 wedstrijden en vier treffers. Vanwege het kleine aantal speelminuten dat Oosting maakte, besloot FC Groningen hem te verhuren aan PEC Zwolle. Daar kreeg Oosting wel een basisplaats en speelde hij tot nu toe alle competitieduels voor de Zwollenaren.

Oosting zelf laat weten blij te zijn dat de kogel door de kerk is: “Ik voel me op mijn plek bij PEC Zwolle en het is fijn dat de club ook het vertrouwen in mij heeft uitgesproken. Dit seizoen heb ik met goals en assists, maar zeker ook met mijn inzet geprobeerd van waarde te zijn voor het team. Maar ik ben ook kritisch op mezelf en wil de lat komend seizoen hoger leggen. Ik kijk nu dan ook al uit naar het nieuwe seizoen.”