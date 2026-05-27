Pathologie-afdeling Martini Ziekenhuis gaat fuseren en vertrekt waarschijnlijk uit Stad

De pathologie-afdeling van het Martini Ziekenhuis wordt van het ziekenhuis losgekoppeld en gaat fuseren met Pathologie Friesland en de pathologische diensten van de Treant Zorggroep. Dat blijkt uit interne informatie aan medewerkers, in handen van RTV Noord. Personeelstekorten en hoge kwaliteitseisen zouden de reden zijn voor de fusie.

De drie organisaties willen samen een zelfstandige stichting oprichten met de voorlopige naam Multiplex, die de pathologie gaat verzorgen voor de ziekenhuizen in Drenthe, Friesland en delen van Overijssel. De afdeling pathologie zou daarmee op termijn (vijf jaar) verdwijnen uit uit Martini Ziekenhuis en verkassen naar één centrale locatie, mogelijk in Drachten.

De zestig medewerkers op de afdeling Pathologie van het Martini Ziekenhuis moeten vanaf volgend jaar alleemaal gaan werken bij de nieuwe stichting. Ze hebben daarin geen keuze, tot zorg van van vakbond FNV. Onder het personeel zouden veel vragen leven over de plannen, de snelle invoering en de werkzekerheid.

Afdeling verdwijnt na klachten over ‘angstcultuur’

De afdeling Pathologie was voor het bestuur van Martini Ziekenhuis de afgelopen maanden een doorn in de zij. Het ziekenhuisbestuur deed meermaals onderzoek naar een ‘verziekte werksfeer’ op de afdeling, na klachten vanuit het personeel. De patiëntveiligheid was volgens deze medewekers in het geding. De misstanden op de afdeling zouden veroorzaakt worden door mismanagement, intimidatie, manipulatie en een ‘angstcultuur’.

Het ziekenhuisbestuur concludeerde echter uit externe onderzoeken dat er geen risico’s zijn geweest voor patiënten en dat de meerderheid van de medewerkers tevreden zou zijn over de huidige organisatiestructuur en het management na verbeteringen op de afdeling. Het ziekenhuisbestuur gaf wel toe dat veel wisselingen in het management leidden te weinig continuïteit in aansturing en ondersteuning.

Dat stelde angstige en bezorgde medewerkers weinig gerust. De situatie zou in de loop der tijd juist zijn verslechterd en op de afdeling zou actief zijn gezocht naar de schrijvers van de brandbrieven. Ook de onderzoeken leverden de betrokken medewerkers weinig vertrouwen op, omdat ongewenste antwoorden en aangeleverde stukken niet zouden zijn meegenomen en één van de betrokken onderzoeksbureaus vorig jaar negatief in het nieuws kwam na twijfels over de onafhankelijkheid van het bureau.