Pathé bouwt complete bios aan Zuiderdiep geleidelijk met nieuwe comfortstoelen

Foto via Pathé

De bioscoop van Pathé aan het Zuiderdiep wordt de komende maanden verbouwd. In alle zalen komen zogenoemde Relax Seats, elektrisch verstelbare stoelen die voor meer comfort tijdens het filmkijken zorgen.

Daarmee halveert wel het aantal stoelen in de bioscoop aan het Zuiderdiep. De nieuwe stoelen kunnen met een knop worden versteld om de rugleuning en voetensteun aan te passen. Ook hebben de stoelen een klein tafeltje voor eten en drinken.

Uiteindelijk krijgen alle zalen in Pathé Groningen de nieuwe stoelen. De verbouwing van de eerste zalen is inmiddels begonnen. De bioscoop blijft tijdens de werkzaamheden open. De zalen worden één voor één aangepast. De eerste vernieuwde zalen moeten voor de zomer klaar zijn.