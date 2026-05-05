Passerende kanoërs redden gewonde duif uit Hoornsemeer

Dankzij twee toevallig passerende kanoërs kon dinsdagavond een gewonde duif in het Hoornsemeer in veiligheid worden gebracht. Het dier zat te ver uit de kant voor de hulpdiensten. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen aan de Gasthuiskade in de wijk Hoornse Meer kwam rond 20.15 uur bij de hulpdiensten binnen. “Op de plek van het incident waren op dat moment al medewerkers van Dierenambulance Groningen aanwezig”, vertelt Ten Cate. “Zij hadden een melding gekregen van een gewonde duif die zich in het water bevond. Omdat zij er niet bij konden, werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Die rukte vervolgens met het duikteam uit.”

Het dier bevond zich echter voor zowel de dierenambulance als de brandweer te ver uit de kant. “Kanoërs die op dat moment toevallig passeerden, zijn naar de duif toe geroeid en hebben het dier met behulp van een vangnet naar de wal gebracht. Medewerkers van de dierenambulance hebben zich vervolgens over de vogel ontfermd.” Wat het dier precies mankeert, is onbekend. Wel is duidelijk dat de duif naar een opvanglocatie is gebracht voor verdere behandeling en herstel.