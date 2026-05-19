Raad wil veiligheidsgaranties voor actievoerders na mishandeling bij Hoofdstation

De coalitiefracties in het Stadhuis willen dat het gemeentebestuur in actie komt rond de veiligheid van demonstranten en het recht om te demonstreren, na de mishandeling van een actievoerder na afloop van de demonstratie op de Ossenmarkt van afgelopen zaterdag. De raadsfractie linkt de mishandeling aan een vermeende toename van extreemrechts geweld en gedachtegoed in Nederland.

De Partij voor de Dieren, de SP, het CDA, PRO en en de ChristenUnie stellen komende woensdag mondelinge vragen aan het college, naar aanleiding van een incident na een demonstratie van anti-asielbeweging Defend Groningen op de Ossenmarkt. Na afloop van een demonstratie van anti-asielbeweging Defend Groningen werden twee tegendemonstranten bij het Hoofdstation belaagd. Een van hen werd geschopt en geslagen door een groep van ongeveer vijf personen. Ook werd een regenboogvlag gestolen. De politie onderzoekt het incident. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden.

De coalitiefracties maken zich zorgen over de veiligheid van demonstranten in Groningen. Volgens de Partij voor de Dieren staat de mishandeling niet op zichzelf. De partijzen op waarschuwingen van de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over de groei van extreemrechts gedachtegoed en radicalisering van jongeren.

Volgens de fracties moet iedereen veilig gebruik kunnen maken van het demonstratierecht, zonder bang te hoeven zijn voor geweld of intimidatie. De partijen willen daarom weten of het college de dreiging van extreemrechts geweld herkent. Ook vragen de fracties welke maatregelen de gemeente neemt om demonstranten beter te beschermen en het demonstratierecht te waarborgen.