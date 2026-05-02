Overleden persoon in water bij Groninger Museum geen slachtoffer van misdrijf

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De persoon die vrijdagavond werd aangetroffen in het water bij het Groninger Museum is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat laat de politie zaterdagochtend weten.

Het stoffelijk overschot werd rond 20.50 uur gevonden in het Verbindingskanaal aan de Stationsweg. Hulpdiensten hebben het lichaam vervolgens uit het water gehaald. Op dat moment was de identiteit van de persoon nog niet vastgesteld, waarna de politie een onderzoek startte naar zowel de identiteit als de toedracht van het overlijden.

Zaterdag meldt de politie de afronding van dat onderzoek: “De identiteit is inmiddels bekend. Daarnaast is duidelijk geworden dat er geen signalen zijn die wijzen op een misdrijf.”