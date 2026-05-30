‘Oudjes’ van GEO bereiken in Garmerwolde finale nacompetitie na winst op BSVV

Foto: Andor Heij. GEO - BSVV

“Ik had dit niet verwacht”, zei GEO-trainer Leendert Nieborg na de met 4-2 gewonnen wedstrijd van BSVV uit Bovensmilde. “We hadden vier gestopte spelers teruggehaald en met Kasper Teunis hadden we zelfs een spits van 48. Er waren namelijk negen spelers afwezig”.

Zo stonden er nog een paar ‘oudjes’ zaterdagmiddag op het veld in Garmerwolde. Maar zij wisten wel de finale voor de nacompetitie voor promotie naar de vierde klasse te bereiken. Zeester uit Zoutkamp is volgende week op neutraal terrein de opponent.

BSVV iets beter

BSVV had voor de pauze een licht overwicht en kwam na 13 minuten op voorsprong door een fraaie treffer van Jordy de Groot. Na 21 minuten was het gelijk. Een vrije trap van Aron van Geffen werd nog gestopt door doelman Daan Budding, maar Harold van Geffen schoot de rebound raak: 1-1.

Na 35 minuten had Owen Kamphuis een mooie sleepbeweging in huis en tekende voor een nieuwe Drentse voorsprong. De Groot mikte nog op de lat, zodat GEO voor de thee goed weg kwam.

Gouden wissel

Na rust kwam kwam Alex Sarfo in de ploeg en dat bleek een gouden ingreep. Harold van Geffen stuitte nog op Budding, maar Sarfo gaf het laatste tikje: 2-2.

BSVV kreeg een paar mogelijkheden, maar GEO kwam voor. Budding ging onder een voorzet door en Sarfo benutte het buitenkansje. Hij mikte eerst op de paal, maar Sarfo tikte wel de rebound binnen.

BSVV zette alles op alles om de gelijkmaker te forceren. Het werd niets. Via een counter kon GEO uitblinker Harold van Geffen op Budding af en besliste het duel in blessuretijd, vanuit een moeilijke hoek met buitenkantje rechts: 4-2.

Pensioen

“Ik ben 67 en ga met trainerspensioen”, aldus Nieborg. “Na zes jaar en in totaal elf jaar als trainer bij GEO sta ik mijn plekje graag af aan een jongere trainer”.

Vierde klasse lonkt

Volgende week kan de vierde klasse bereikt worden. “Natuurlijk sluit ik graag af met een prijs, maar je moet je wel afvragen of het voor de ploeg goed is. Veel oudere spelers doen met een 35 plus elftal een stapje terug en er is geen aanwas vanuit de jeugd. Volgende week tegen Zeester wordt het weer flink puzzelen”.

GEO – BSVV 4-2. 13. Jordy de Jong 0-1. 21. Harold van Geffen 1-1. 35. Owen Kamphuis 1-2. 66. Alex Sarfo 2-2. 86. Alex Sarfo 3-2. 90. Harold van Geffen 4-2. Scheidsrechter: Sander van Vugt. Toeschouwers: 250.