Ouderen op de kermis samen met studenten van Stichting Ons Groningen

Ouderen van verzorgingstehuis de Ebbingepoort konden maandagmiddag de kermis op onder begeleiding van studenten van Stichting Ons Groningen.

Stichting Ons Groningen is opgezet door vijf studenten. Het doel: een brug creëren tussen studenten en ouderen om eenzaamheid te verminderen. Ook merkten de oprichters dat veel studenten wel iets aan vrijwilligerswerk wilden doen, maar dat daar nog geen goed platform voor was. Thijmen van Gombert vertelt: “We doen elke week leuke dingen met ouderen. Zo liepen we vorige week nog rondjes in het Noorderplantsoen en staan we nu met ze op de kermis!”

OOG ging ook de kermis op om te vragen wat de ouderen ervan vonden. Al met al waren de ouderen reuze enthousiast. Een dame van 80 jaar in de booster zullen we niet zo snel meer zien, maar misschien is het reuzenrad nog wel een goede optie. “Ik vind het zo gezellig: een lekker oliebolletje, een bakje popcorn, het is zo leuk.”