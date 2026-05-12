Oude kademuren met hogedrukspuiten schoongemaakt: “Bijzondere plantjes weggespoten”

Het muurleeuwenbekje. Foto: Johi, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1915723

De teleurstelling is groot bij ecoloog Rick Middelbos. Medewerkers van de gemeente hebben de afgelopen dagen oude kademuren in de binnenstad schoongemaakt met hogedrukspuiten, waardoor bijzondere, en in sommige gevallen unieke planten op de muren zijn weggespoten.

“Je ziet hier aan de Hoge en Lage der A wat er gebeurd is”, vertelt Middelbos. “Hier stonden de steenbreekvaren en het muurleeuwenbekje. Het gaat om bloemen en planten die specifiek op kademuren voorkomen en een grijze stad kleur geven. Dat is nu allemaal kapotgespoten door medewerkers die hier in een boot zijn langsgevaren; tientallen jaren aan natuurlijke ontwikkeling is in één klap weggehaald.” Even verderop is de kade nog wel groen. “Hier zijn ze nog niet geweest. Hier staat de gele helmbloem, de tongvaren en daar zie je de bosrank staan. Dat het op andere plekken is weggespoten, is echt ridicuul. Ik ben bang dat andere locaties ook nog aan de beurt komen, dat probeer ik te voorkomen.”

Biodiverse kades

Het verwijderen van dit groen staat haaks op het gemeentelijke beleid, dat juist inzet op biodiversiteit en een groener Groningen. Volgens Middelbos moet er meer grip komen op de uitvoering van ecologisch beheer. “Veel steden beschermen hun biodiverse kades omdat deze planten essentieel zijn voor insecten en vlinders. Ik begrijp dat het lastig is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar klaarblijkelijk heb je een paar mensen met een rare opdracht nodig, of een paar mensen met een spuit die het op deze manier interpreteren, waarbij dit groen dan wordt weggespoten.”

Middelbos is in gesprek gegaan met de medewerkers. Zij geven tegen de ecoloog aan onkruid en graffiti te hebben verwijderd en stellen dat ze de bijzondere plantjes hebben gespaard. De ecoloog zegt zelf gezien te hebben dat de plantjes weggespoten zijn, wat weer ontkend wordt. Middelbos hoopt echter op een structurele aanpak: “De gemeente moet dit niet langer afhandelen als incident of menselijke fout, maar het probleem bij de wortel aanpakken. Gelukkig werken er ook veel goede mensen bij de gemeente die de biodiversiteit wél willen helpen, maar dat vereist verandering en helaas ook tijd.”