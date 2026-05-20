Oscarwinnaar Michael Dudok de Wit te gast bij Forum

Michael Dudok de Wit, een internationaal bekende maker van animatiefilms, is woensdag 27 mei te gast in Forum Groningen. Hij is ook illustrator van kinderboeken.

De 72-jarige Dudok de Wit, geboren in Abcoude, win in 2001 een Oscar met zijn korte animatiefilm ‘Father and Daughter’. Tijdens de avond in het Forum neemt hij de bezoekers mee in zijn indrukwekkende oeuvre, van zijn vroege werk tot zijn meest recente projecten. Ook vertelt hij hoe zijn kenmerkende beeldtaal zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

Naast het gesprek met Dudok de Wit vertoont Forum tijdens de avond een selectie van zijn meest iconische korte films: The Monk and the Fish, Father and Daughters en The Aroma of Tea. Ook zijn er exclusieve beelden en video’s van het maakproces van zijn internationaal geroemde speelfilm The Red Turtle. Die is, voorafgaand aan de meeting met Dudok de Wit te zien in het Forum.