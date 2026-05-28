Organisatie marathon Groningen is er helemaal klaar voor

Komende zondag is het eindelijk zover, de start van de Marathon van Groningen. Om half elf klinkt het startschot, een uur eerder begint de halve marathon.

De start is op de Zernike Campus en het parcours gaat onder andere via het Noorderplantsoen, het Stadspark en Eelde weer terug richting de finish op de Zernike Campus.

Na maanden van voorbereiding is Johan Meijer van organisator Golazo er klaar voor. De afgelopen tijd was het vooral de vraag wat voor weer het zou worden. Maar met een verwachting van rond de 20 graden wordt het heerlijk hardloopweer. Wel geeft Meijer aan: “luister goed naar je eigen lichaam en zorg dat je gezond over de finish komt.”

De start van de marathon is een uur later dan die van de halve marathon. Daar is bewust voor gekozen: “Op deze manier kunnen we het finishen gespreid houden,” geeft Johan aan.