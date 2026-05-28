Oranjekoorts in Groningen begint te komen

Foto: Andor Heij. Cortinghlaan in oranje

Het wereldkampioenschap voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten begint op donderdag11 juni. De oranjekoorts begint in Groningen al te komen.

De eerste straten beginnen al oranje te kleuren. Traditiegetrouw zijn de Cortinghlaan (foto) in de Hoogte en de Irislaan in de Oosterparkwijk er al vroeg bij.

Maar er zijn ook elders in de stad zijn de eerste oranje-uitingen te zien. Zoals het Poeleplein waar veel wedstrijden live te volgen zijn.

Het Nederlands elftal speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni om 22.00 uur tegen Japan.