Oranje Nassau druk doende met selectie voor het komende seizoen

Foto: Andor Heij. Oranje Nassau - Buitenpost

Eersteklasser Oranje Nassau is druk bezig om de selectie voor het volgende seizoen op poten te zetten.

ON trok daarvoor twee doelmannen aan. De eerste is Stein Barkhuis. Barkhuis had geen club, omdat hij naar Spanje zou gaan om te studeren. Maar dat ging niet door. Daarvoor was hij doelman van Be Quick 1887. De andere doelman is Boris Bootsma, die afgelopen zaterdag nog kampioen werd met FC Lewenborg. De sluitposten waren nodig, omdat Erwin Heidekamp (Stadskanaal) en tweede keeper Jelle Bouma (onbekend) vertrekken.

ON haalde ook Quinten Kruizenga, die zondag nog kampioen werd bij SC Stadspark. Kruizenga speelde ook bij Velocitas. Van het Leeuwarder Blauw Wit’34 komt centrale verdediger Ewoud van der Veen, die in Groningen woont. Spits Luc van Zanten komt over van SVZ uit Zeijen. Bram Schulting maakt de stap van het tweede naar de eerste selectie van ON.

Acht spelers weg

Volgens Johan Lindemulder van de technische commissie is ON op zoek naar nog meer versterkingen. Dat is nodig, want naast de twee doelmannen vertrekken er nog zes spelers. Sam Niewold keert terug naar Gorecht, Sven Kesimaat gaat naar Velocitas 1897, Valentijn van Laar naar Harkemase Boys, Douwe Jager naar Workum en Justin Jager gaat terug naar BNC. Ten slotte gaat Rick Hansen de trainerscursus TC-4 doen waarvoor hij stage gaat lopen bij Hoogeveen. Hansen is momenteel al trainer bij zondag derdeklasser Sellingen.

Van de huidige selectie blijven in ieder geval Mart Bloeming, Djarni Leidelmeijer, Nagesh Amatsaleh, Jim de Leeuw, Ruendel Martina, Rick Wiersma, Florian Charles, Benjamin Cissé en Mike Prinsen actief op sportpark Coendersborg.

Hans van der Ploeg is de hoofdtrainer volgend seizoen. Tien jaar geleden was hij ook al twee jaar coach van ON. De Groningers zijn nog op zoek naar een keeperstrainer.

Het is nog niet zeker of ON ook volgend seizoen in de eerste klasse speelt. Daarvoor moet zaterdag in Leeuwarden minstens een punt gepakt worden tegen concurrrent Blauw Wit’34 dat een plek lager staat.