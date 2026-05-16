Oranje Nassau blijft in de gevarenzone na nederlaag tegen Heerenveense Boys

Foto: Andor Heij. Oranje Nassau - Heerenveense Boys.

Oranje Nassau blijft in de gevarenzone van de eerste klasse H. Zaterdagavond werd thuis met 2-1 verloren van Heerenveense Boys. Het goede nieuws voor ON was dat de concurrentie ook verloor.

Heerenveens Boys was bij winst zeker van nog een seizoen eerste klasse H en besefte dat. Zonder veel kansen te krijgen waren de Friezen feller dan de Groningers. Beide ploegen gaven nauwelijks iets weg. De enige grote kans voor rust was voor Heerenveense Boys en die vloog na een fraaie aanval via een schot van Bodi Toering in het net.

Na rust kwam ON opzetten en een vlammend schot van Nagesh Amatsaleh ging net naast. Maar gegrabbel van ON doelman Jelle Bouma leidde de tweede Friese treffer in. Bouma liet een ogenschijnlijk simpele bal los en na een ware scrimmage gaf Ruben van der Laan het laatste tikje.

Slotoffensief

In de 74e minuut kwam ON terug in de wedstrijd. Een schot van Benjamin Cisse werd nog gered door Bas Doosje, maar de Friese doelman was kansloos op de rebound van Mart Nijhof.

ON zette stevig aan en Justin Jacobs, Ruendel Martina en nogmaals Jacobs waren dichtbij de gelijkmaker. De grootste was voor Jim de Leeuw, die rakelings over knalde. ON had minstens een puntje verdiend, maar kreeg er dus geen.

“We creëren te weinig kansen en die kansen heb je toch nodig om te scoren”, zei ON- trainer Jesse Nienhuis Cruijffiaans over de kansarme eerste helft. “Het begon te leven door het opportunistische spel van alles of niets”, verklaarde Nienhuis de opleving van ON is de slotfase. “We moeten er voor zorgen dat we voortaan vanaf de eerste minuut die wil hebben”.

Scherp

“Dat is het enige positieve van deze middag”, zei Nienhuis toen hij de andere uitslagen had gehoord, die in het voordeel van ON uitvielen. “In theorie hebben we volgende week bij Blauw Wit in de laatste wedstrijd aan een punt voldoende om helemaal veilig te zijn. Ik denk niet dat ik de spelers op scherp hoef te zetten. Dat zullen ze van zichzelf wel zijn”.

Oranje Nassau – Heerenveense Boys 1-2. 14. Dion Toering 0-1. 49. Ruben van der Laan 0-2. 74. Mart Nijhof 1-2. Scheidsrechter: Demir Guberinic, Toeschouwers: 250.