Optie voor betaald parkeren in De Nieuwe Held blijft open: “Timing is ongelukkig”

De mogelijkheid om betaald parkeren in te voeren in de Nieuwe Held blijft een optie. Een voorstel van de VVD om dit in de nog te realiseren woonwijk onmogelijk te maken, werd door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Verschillende partijen noemden de motie voorbarig.

De gemeenteraad stemde afgelopen week in met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. In de komende jaren gaan er 1.850 woningen gerealiseerd worden, waarbij de eerste woningen in 2029 opgeleverd moeten worden. In de plannen viel het de VVD op dat betaald parkeren in deze wijk niet wordt uitgesloten. Rik Heiner (VVD): “Eén van de argumenten voor het college om betaald parkeren in te voeren, is om het waterbedeffect tegen te gaan. Op het moment dat er in deze wijk of een omliggende wijk betaald parkeren wordt ingevoerd, zal dit direct effect hebben op de omliggende buurten.” De VVD stelt juist dat er in de ruim opgezette wijk voldoende plek is voor de auto. Omdat er nog geen uitgewerkt mobiliteitsplan ligt, is dit volgens de partij hét moment om kaders mee te geven.

“Jennen op een belangrijk onderwerp”

Heiner trok tijdens het debat een directe lijn naar de politieke beloftes: “Dit voorstel komt niet uit de lucht vallen. Tijdens een verkiezingsdebat in Hoogkerk gaf PRO aan dat er in het dorp geen betaald parkeren ingevoerd gaat worden. Omdat de Nieuwe Held tot de kadastrale kaart van Hoogkerk behoort, verwachten wij dat PRO dit voorstel steunt.”

Elte Hillekens (PRO) reageerde: “Dat we nu al over betaald parkeren spreken; waar komt dit vandaan? Dit is toch helemaal niet aan de orde? Dit is jennen op een belangrijk onderwerp.” Heiner: “Het is wel aan de orde. Wanneer straks het mobiliteitskader wordt opgesteld, is dít het moment om richting mee te geven. Als mijn partij dit voorstel pas doet wanneer er al een uitgewerkt plan ligt, dan zegt u: dit had eerder gemoeten. Dan is het te laat.”

Timing

Het CDA noemt de timing van de VVD-motie “ongelukkig”. Heiner is daar niet verbaasd over: “Deze reactie zagen we aankomen, nu het CDA zich in onderhandelingen bevindt voor een nieuwe coalitie. Terwijl dit wel het moment is om kaders mee te geven.” Izaäk van Jaarsveld (CDA) pareerde: “We zitten in de fase van wensen en bedenkingen. De wens is om liever geen betaald parkeren in te voeren, maar tegelijkertijd ligt er ook de ontwikkelagenda van de Westflank. Deze brengt druk op de mobiliteit in het hele gebied met zich mee. In dat perspectief deel ik de haast van de VVD niet om daar nu al op voor te gaan sorteren.”

Ook Peter Rebergen (ChristenUnie) ziet de noodzaak niet om nu al zaken dicht te timmeren: “Wij delen deze angst niet. In de omliggende wijken is op dit moment ook geen betaald parkeren. Door nu met deze motie in te stemmen, lopen we vooruit op het onderzoek.” Heiner vroeg zich af welke alternatieven de ChristenUnie dan ziet. Rebergen: “Je zou kunnen denken aan parkeerhubs of parkeerhavens. Op straat zou er een parkeerverbod kunnen komen. Er zijn tal van mogelijkheden waar naar gekeken kan worden qua doorstroming.”

Te vroeg in het proces

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) sloot zich aan bij de kritiek op de timing: “Als we hiermee instemmen, sluiten we mogelijkheden uit die bewoners straks wellicht zelf als optie zien. Dit komt te vroeg.” Andere partijen zoals Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV steunden wel het voorstel van de VVD.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen benadrukte dat de wijk in de eerste plaats een groen karakter krijgt: “We nemen een groot besluit voor een gezinswijk waar fietsers en voetgangers de ruimte krijgen en eigenaren hun auto op eigen terrein kunnen parkeren. Wellicht komt er ooit een parkeerregime, maar deze motie komt te vroeg. We moeten kijken naar de ontwikkeling van de volledige Westflank en de mobiliteitsvisie die daarbij hoort.”

De motie werd uiteindelijk kansloos verworpen: 34 raadsleden stemden tegen, 10 stemden voor.