Opsporing Verzocht besteedt maandagavond aandacht aan mishandeling op Werkmanbrug

Het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht besteedt maandagavond aandacht aan de mishandeling bij het Groninger Museum, die in de nacht van zondag 11 januari plaatsvond op de H.N. Werkmanbrug.

Op de bewust zondagnacht (rond 06.00 uur) raakte het slachtoffer, na het stappen, in gesprek met twee jonge mannen die al op de brug stonden. Op de beelden is vervolgens te zien hoe het slachtoffer kort daarna door de twee jonge mannen wordt mishandeld. Op de beelden is nog iemand te zien: aan de andere kant van de brug stond een andere jonge man te kijken. Vlak vóór de mishandeling liep deze persoon weg. Mogelijk heeft deze man wel gezien wat er is gebeurd, wat er aan de mishandeling voorafging, of weet hij wie de verdachten zijn. De politie wil daarom graag met deze man in contact komen.

Van de twee verdachten zijn signalementen bekend. De eerste verdachte is een man van 18 tot 25 jaar met een lichte huidskleur, normaal postuur en kort tot halflang bruin haar. Tijdens de mishandeling droeg hij een zwarte jas, een donkerblauwe spijkerbroek en sneakers. De andere verdachte is een man van 18 tot 25 jaar met een lichtgetinte huidskleur, een slank postuur en donker krullend haar. Hij droeg die avond een zwarte jas, een spijkerbroek en sneakers. De mannelijke getuige was van dezelfde leeftijd (18 tot 25 jaar) en heeft een lichte huidskleur en een normaal postuur. In de nacht van zondag 11 januari droeg hij een witte trui met capuchon, een spijkerbroek, een zwarte jas en witte Nike-sneakers.

Vorige week deelden we geblurde beelden van deze mishandeling. De betrokken kregen een week tijd om zich te melden, maar hebben dit niet gedaan. Daarom delen we nu herkenbare beelden van de twee verdachten. — Politie Groningen (@POL_Groningen) April 2, 2026

De politie publiceerde begin april al herkenbare beelden van de mishandeling, de twee verdachten en een ‘belangrijke getuige’. Dat leidde tot nu toe niet tot aanhoudingen. De verdachten en de getuigen kunnen zichzelf kenbaar maken via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of via een online tipformulier. Ze kunnen zich ook direct melden via dit online formulier. Andere getuigen of mensen met informatie over het incident kunnen zich eveneens melden. Anoniem informatie doorgeven kan via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

Opsporing Verzocht is maandagavond vanaf 21.15 uur te zien op NPO2.