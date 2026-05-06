Oprichter Vanhulley geeft het stokje door na 14 jaar

Na veertien jaar draagt founder Jolijn Creutzberg van Vanhulley het stokje over. Op 1 november 2012 begon Jolijn met Vanhulley, een naaiatelier waar mensen kansen krijgen.

Vanhulley is ontstaan toen de man van Jolijn een mooi overhemd had dat hij niet meer droeg omdat de boord versleten was. Jolijn vond het zonde van de stof en besloot er een boxershort van te maken. Jolijn dacht: ‘ik ben vast niet de enige’ en besloot Vanhulley op te richten. Inmiddels maakt Vanhulley veel meer dan alleen boxershorts en richten ze zich vooral op oude bedrijfskleding en resttextiel.

Per 1 juni nemen Josien Wagner en Brecht van der Ende Vanhulley over. Zij gaan door met dezelfde missie en visie als Jolijn.