Opnieuw gaat de maaier over het Dinkelpark, ecoloog plaatst bordjes om pinksterbloemen te beschermen

Opnieuw is het Dinkelpark gemaaid. Foto: ingezonden

Voor de derde keer in een maand tijd is het misgegaan in het Dinkelpark. Afgelopen donderdag werd het groen opnieuw gemaaid, ondanks eerdere beloften van de gemeente.

Ecoloog Rick Middelbos is inmiddels zelf bordjes gaan plaatsen op plekken waar pinksterbloemen nog wel bloeien. De bordjes tonen een afbeelding van het oranjetipje met de tekst: “Maai niet alle (pinkster)bloemen weg alstublieft. Laat altijd delen staan voor bloei en het voltooien van levenscycli. Maai gefaseerd. Faciliteer biodiversiteit.”

Menselijke fout

Begin april ging het voor de eerste keer mis. Een grasveld in het Dinkelpark werd volledig gemaaid terwijl de pinksterbloemen en hondsdraf volop in bloei stonden. Bovendien bleef het maaisel liggen. “Dit zit vol voeding die nu de grond intrekt. De grond wordt hierdoor zo voedselrijk dat deze de komende jaren gedomineerd zal worden door brandnetels en de gestreepte witbol. Deze soorten overwoekeren de kwetsbare bloemen, waardoor de diversiteit volledig verdwijnt en er een monocultuur ontstaat”, liet Middelbos toen weten.

Na politieke vragen van de Partij voor de Dieren gaf het college van B&W toe dat het om een menselijke fout ging. Wethouder Mirjam Wijnja (Stadsbeheer) beloofde dat er hard gewerkt zou worden aan betere informatievoorziening en actuele maaikaarten om dergelijke missers te voorkomen.

“Alles is nu weg”

Toch ging het halverwege april opnieuw mis, en afgelopen week kwamen de maaimachines voor de derde keer langs. “Bij de eerste twee keer bleef er nog een klein randje staan”, zegt Middelbos. “Niet omdat dat beleid was, maar simpelweg omdat ze er met de grote maaimachine niet bij konden. Maar nu is ook dat laatste restje weggehaald.”

Het wegmaaien van de pinksterbloem is funest voor insecten zoals het oranjetipje: “De afgelopen vier jaar heb ik op deze plek het oranjetipje nooit de volledige levenscyclus zien voltooien. Elke keer wordt de natuur door het beheer verstoord.”

Positieve verandering versnellen

Middelbos benadrukt dat hij niet in strijd is met de gemeente. “Ik probeer bij te dragen aan het versnellen van positieve veranderingen. De gemeente is op veel plekken echt goed bezig om de biodiversiteit te vergroten door minder te maaien en ecologisch beheer toe te passen. Maar in mijn ogen gaat die verandering natuurlijk niet snel genoeg.”

Volgens de ecoloog wordt het Dinkelpark nu nog ‘klassiek’ gemaaid, terwijl gefaseerd maaibeheer in de praktijk essentieel is voor de natuur. “Hopelijk kan dit in de toekomst ook hier ecologisch. Er zijn binnen de gemeente genoeg mensen die de juiste kant op willen werken, maar daar is ook steun van de inwoners voor nodig.”