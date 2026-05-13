Opklaringen en af en toe een bui bij fris weer tot en met het weekend

Foto: Joris van Tweel

Het blijft de komende dagen kwakkelen met het lenteweer. Af en toe laat de zon zich duidelijk zien, maar op andere momenten is er flink wat bewolking die ook een bui meebrengt. Pas in het weekend lijkt het echte lenteweer terug te keren.

Door Johan Kamphuis:

Op het eerste deel van Hemelvaartsdag valt er lokaal een bui. Verder is er in de ochtend veel bewolking. In de middag dag schijnt af en toe de zon en klaart het verder op. Het wordt 13 graden bij een zwakke of matige noordwestenwind.

In de nacht naar vrijdag is het vrij helder en fris met 2 tot 4 graden. Vrijdag overdag zijn er eerst een paar opklaringen. Later neemt de bewolking toe en daarmee ook ook de kans op een verspreide bui. Het is koel bij 11 of 12 graden.

Zaterdag valt er nog een enkele bui of buitje. Verder is er wat zon en is het koel bij 13 graden. Zondag blijft het droog en met meer zon wordt het zachter, 16 of 17 graden.