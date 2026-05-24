Openluchtzwembad Hoogkerk neemt nieuwe familieglijbaan in gebruik: “Groot feest”

Vorig jaar werd de glijbaan geplaatst. Foto: Marian Hegeman

Het openluchtzwembad in Hoogkerk heeft dit pinksterweekend haar nieuwe familieglijbaan officieel in gebruik kunnen nemen. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van het zwembad in vervulling.

“Eigenlijk kon de timing niet beter”, vertelt Marian Hegeman van het zwembad enthousiast. “We hadden afgelopen vrijdag een poolparty voor de deelnemers van de Avondvierdaagse. Op vertoon van hun medaille konden kinderen gratis een verfrissende duik nemen. Het was ontzettend druk en gezellig met zo’n vijfhonderd kinderen in het bad. Precies op die dag kregen we ook het officiële groene licht om de glijbaan te openen; alles was helemaal in orde bevonden. Dat maakte het feest voor de kinderen extra groot. De reacties waren blij en opgetogen.”

Veiligheid

In Hoogkerk werd al jaren gesproken over de komst van de glijbaan. Om de droom te verwezenlijken werd eerder al 17.000 euro opgehaald, waarna de organisatie Sterk Hoogkerk vorig jaar nog eens een bedrag van 25.000 euro bijdroeg. Met dat totale budget kon onder andere de glijbaan worden besteld. Hoewel de eerste delen exact een jaar geleden al werden geplaatst, moesten de bezoekers wegens strenge keuringen geduld hebben. Hegeman verduidelijkt: “Je zit met allerlei strenge veiligheidsvoorschriften waar je aan moet voldoen en alles moet uitgebreid getest worden. Maar nu is het zover en hebben we met de glijbaan echt een eyecatcher in handen.”

De nieuwe attractie is een zogeheten familieglijbaan van ongeveer twee meter hoog en twee meter breed. “We hebben hem geplaatst bij het recreatiebad. Dit betekent dat ook kinderen die nog geen zwemdiploma hebben, er veilig vanaf kunnen.” Tijdens de zomerse zaterdag, gisteren de eerste officiële zomerse dag van het jaar, werd er dan ook direct massaal gebruik van gemaakt door de vele badgasten.

Extra lang open op Tweede Pinksterdag

Het zwembad in Hoogkerk opende begin april al de deuren. “Daarmee waren we het eerste openluchtzwembad in de provincie Groningen dat open ging. We zijn een zelfstandig bad en dat betekent dat we gelukkig zelf kunnen beslissen wanneer we starten. Tot op heden draaien we een erg goed seizoen. We hebben bijvoorbeeld veel vaste zwemmers die al vroeg in de ochtend een duik nemen.”

Vanwege de zomerse temperaturen besluit het zwembad om morgen, op Tweede Pinksterdag, extra lang geopend te blijven. Zwemmers kunnen er maandagochtend terecht van 07.00 tot 10.00 uur, en ’s middags van 12.00 tot 20.00 uur.