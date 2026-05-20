Openbaar vervoer Groningen: minder bussen en minder haltes

Foto: R.F.J. Dekker - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93006191

De afgelopen vier jaar is het openbaar vervoer in Groningen flink achteruit gegaan: er waren minder haltes en er reden minder bussen. Dat blijkt uit onderzoek van kennisplatform CROW.

Op het grondgebied van de gemeente Groningen als geheel stoppen elke week 240.220 bussen, verdeeld over 551 haltes. Het aantal haltes is sinds 2022 met 23 stuks gedaald. Ook het aantal keren dat bij die haltes een bus stopt is gedaald, namelijk met 9 duizend stuks.

Sinds de eerste lockdowns in de strijd tegen het coronavirus, ruim zes jaar geleden, is de hoeveelheid openbaar vervoer op veel plekken nog steeds niet helemaal hersteld. In Groningen lag het aantal stops per week van alle ov-vormen, dus niet alleen de bus, nog altijd 13 procent lager dan in september 2018.