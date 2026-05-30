Open Atelier begint aan laatste weekend: “Mensen blijven langer dan verwacht”

Eén van de werken van Oostland. Foto: ingezonden

Dit weekend is het tweede en laatste weekend dat in Garmerwolde het Open Atelier plaatsvindt. Volgens kunstenaar Jasper Oostland is het eerste weekend succesvol verlopen, waarbij opviel dat bezoekers veel langer bleven dan verwacht.

“Tijdens de Pinksterdagen hebben veel mensen een bezoek gebracht”, vertelt de kunstschilder. Tijdens het evenement opent de Minerva-alumnus niet alleen de deuren van zijn atelier, maar is zijn complete, verbouwde woning ook toegankelijk.

“Wat begon als een jaarlijkse open atelierdag, groeide de afgelopen jaren uit tot iets wat bezoekers zelf vaak omschrijven als een laagdrempelige ontmoetingsplek. Vorig jaar merkte ik al dat mensen veel langer bleven hangen dan verwacht,” vertelt Oostland. “Er ontstonden spontaan gesprekken in de tuin en mensen schoven stoelen bij elkaar. Daarom heb ik dit jaar bewust gekozen voor twee weekenden in plaats van drie losse dagen.”

Glittervloeren

Wie de drempel van het pand aan de Dorpsweg passeert, valt direct iets bijzonders op: er is geen gang. Je staat meteen in de kleurrijke wereld van de kunstenaar. Blikvanger zijn de unieke, door Oostland en zijn vriendin beschilderde vloeren die zijn afgetopt met een coating van glitters. In het atelier zullen dit weekend werken te zien zijn waar Oostland aan werkt of aan gewerkt heeft. Gasten zullen getrakteerd worden op koffie en zelfgebakken koekjes en cake.

“Bezoekers kunnen hier schilderijen, schetsboeken, werk in uitvoering en video’s van het schilderproces bekijken”, legt Oostland uit. Vooral die video’s blijken iets los te maken bij het publiek. “Mensen krijgen vaak meer respect voor hoeveel tijd er in een schilderij gaat zitten als ze het maakproces zien. Maar wat vooral opvalt, is de gemoedelijke sfeer. Sommige bezoekers blijven ruim anderhalf uur hangen, drinken koffie of raken onverwacht met elkaar in gesprek. Zo ontstond er afgelopen weekend spontaan contact tussen wildvreemden die een gedeelde interesse bleken te hebben in creativiteit en schilderen.”

Kunst met een open einde

Oostland staat bekend om zijn kleurrijke schilderijen waarin kikkers, uilen, katten en andere dieren de hoofdrol spelen. De humor en de licht vervreemdende situaties ontstaan doordat hij deze dieren in menselijke settings plaatst. “Ik geef er bewust geen vaste betekenis of kant-en-klare grap aan mee, want dan ben je er sneller op uitgekeken”, legt Oostland uit. “Of het nu gaat om een kikker die eenzaam in een hoekje lijkt te wachten, of een kat die verveeld op een kast ligt: mensen mogen hun eigen verhaal erbij verzinnen. Juist door die openheid ontstaat er een persoonlijke verbondenheid met het werk.” Vrijwel alle werken zijn dit weekend te koop. Voor de kleinere portemonnee zijn er dit weekend overigens ook reproducties en wenskaarten te koop.

Het Open Atelier vindt dit weekend plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei, telkens van 13.00 tot 17.00 uur. Het atelier is te vinden aan de Dorpsweg 37 in Garmerwolde.