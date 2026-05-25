Ook laatste dag 3×3-toernooi groot succes: ”Spannende wedstrijden en veel enthousiasme” (foto’s)

De tweede en daarmee laatste dag van het 3x3NL Tour-basketbalevenement op de Grote Markt is goed verlopen. Vandaag kwamen onder meer de mannen elite en de open mannen- en vrouwencategorieën in actie. Volgens Lard de Jong van de organisatie was het nog drukker dan de eerste dag en werd er spectaculair gebasketbald.

De Jong kijkt terug op een geslaagde slotdag. “Het was echt prachtig. Heel veel mooie teams, hele spannende finales en heel veel games in overtime. De teams waren echt aan elkaar gewaagd en het enthousiasme was geweldig. De tribunes bij het hoofdveld waren helemaal vol, het bordes van het stadhuis werd zelfs als een soort natuurlijke tribune gebruikt.”

Dunkcontest

De dunkcontest maakte indruk op de organisator. De deelnemers toonden een spectaculair niveau. “Eerst een bal door de benen en dan een 360 in de lucht. Dan zit je te kijken en denk je: doe normaal,” aldus De Jong. “De spronghoogte was fenomenaal.”

Hitte

Met temperaturen die op de Grote Markt door de warmte van de stenen volgens De Jong nog hoger opliepen dan het al was, bleek de hitte een aandachtspunt. “Dat het behoorlijk warm was, is een understatement,” zegt De Jong. ‘We hadden een hitteplan ingezet met emmers water en sponzen langs de velden er was EHBO-aanwezig. En gelukkig is het, op een aantal verbrande kuiten bij de organisatie na, allemaal goed gegaan.”

Achtergrond

Het toernooi, dat zaterdag begon met jeugdwedstrijden, telde dit weekend in totaal 82 teams. Groningen is samen met Heerenveen de enige locatie in het noorden van Nederland waar de officiële 3x3NL Tour neerstrijkt. De winnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de landelijke finales op 25 en 26 juli in Amsterdam.