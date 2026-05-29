OOG Sport staat weer bol van nacompetitievoetbal

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Velocitas 1897

Het zijn spannende dagen voor de Groninger amateurclubs, want de nacompetities voor promotie of tegen degradatie zijn in volle gang. OOG Sport is zaterdag bij drie wedstrijden aanwezig en houdt de luisteraar op de hoogte van de tussenstanden bij de overige duels.

De eersteklassers Velocitas en Be Quick trapten woensdag al af voor een plek in de vierde divisie. Beide clubs speelden gelijk.

Zaterdag zijn de returns. Velocitas speelt thuis tegen FC Winterswijk en Be Quick in Vriezenveen tegen DETO. Bij beide wedstrijden is OOG Sport live aanwezig.

Een wedstrijd.

In de overige klassen gaat de nacompetitie over één wedstrijd, waarbij het hoogst geëindigde team in de competitie thuisvoordeel heeft.

Voor een plek in de eerste klasse gaat tweedeklasser Gorecht naar Friesland voor de ontmoeting tegen SWZ Sneek. Forward speelt in Meppel tegen Alcides. Oranje Nassau, dat tegen degradatie moet knokken, is de eerste ronde vrij en speelt volgende week tegen de winnaar van Sneek – Gorecht. Weer een week later volgt de finale.

Lagere klassen

Voor een plaats in de derde klasse moet Lycurgus naar de Noordoostpolder voor de ontmoeting tegen SV Marknesse.

In Garmerwolde hoopt GEO de vierde klasse te bereiken. Dan moet er eerst afgerekend worden met BSVV uit Bovensmilde. OOG Sport is bij deze wedstrijd aanwezig. De winnaar speelt op neutraal terrein een week later tegen Nieuw Roden.

Ook Haren, Glimmen, Engelbert en Groen Geel (zondag) spelen nacompetitie, maar die clubs zijn allemaal direct geplaatst voor de finales volgend weekeinde. De tegenstanders zijn nog onbekend.

Donar

Voor de basketballers van Donar is het ook spannend. Vrijdagavond (vanavond) spelen de Groningers de vierde play-offwedstrijd uit tegen ZZ Leiden. Mocht Donar winnen dan is de finale voor het landskampioenschap een feit. Zo niet volgt een vijfde en beslissende wedstrijd zondag in Martiniplaza.

OOG Sport is zaterdag te beluisteren van 14.00 tot 18.00 uur.