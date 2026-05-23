OOG Radio pakt vanmiddag uit bij ontknoping amateurvoetbal: “Geluk en verdriet liggen dicht bij elkaar”

De apotheose van het amateurvoetbal vindt dit weekend plaats. In één van de competities kunnen zaterdag maar liefst drie teams beslag leggen op het kampioenschap. OOG Radio is er live bij en reist met vijf verslaggevers langs de Groningse velden. Eindredacteur Wouter van der Maden spreekt van een sportfeest waar de redactie het hele seizoen naar toe heeft geleefd. “Geluk en verdriet zullen vanmiddag heel dicht bij elkaar liggen.”

Wouter, jullie hebben vanmiddag een bomvolle uitzending voor de boeg…

“Normaal gesproken proberen we elke zaterdag zo goed mogelijk verslag te doen van de Groningse verenigingen die op verschillende fronten in actie komen. Maar dit weekend vindt de allerlaatste reguliere competitieronde plaats. Dit is dus hét moment van de beslissingen. Waar we enorm naar uitkijken, is de ontknoping in de vijfde klasse (5F), waar er nog drie titelkandidaten zijn. Het scenario is spannend: als Amicitia VMC wint van Gruno, zijn zij kampioen. Maar Nieuw Roden speelt tegen Blauw Geel’15. Als Amicitia verliest en Nieuw Roden wint, gaat de schaal naar Nieuw Roden. Laten ze állebei steken liggen, dan kan Haren nog kampioen worden, mits zij winnen van DIO Groningen. Het kan werkelijk nog alle kanten op.”

Hoe gaan jullie dat live op de radio overbrengen?

“Je hebt vast wel eens geluisterd naar de uitzendingen van Langs de Lijn. In de laatste speelrondes van de Eredivisie komen alle ploegen tegelijkertijd in actie. Dat levert een ontzettend dynamisch programma op waar een enorme spanning omheen hangt. Die sfeer en spanning willen wij vanmiddag ook neerzetten waarbij de luisteraar niets hoeft te missen. We staan met vijf verslaggevers langs de velden waarmee we live schakelen.”

Dat betekent dat er naast die strijd ook nog andere clubs gevolgd worden?

“Zeker weten. We doen ook live verslag van de wedstrijd in 2J, waar Gorecht het opneemt tegen Zuidlaren. Gorecht moet minimaal winnen om beslag te leggen op de laatste periode, al is het daarbij wel afhankelijk van wat Noordscheschut doet. Daarnaast reizen we af naar de wedstrijd in 3R: The Knickerbockers spelen op eigen veld tegen Corenos. Ook de studenten maken nog kans op de periodetitel. Dan moeten ze zelf winnen en hopen dat NEC uit Delfzijl punten laat liggen tegen Be Quick. En alsof dat nog niet genoeg is: zaalvoetbalclub Drs. Vijfje kwam gisteravond al in actie. Zij konden landskampioen worden, maar hebben helaas nipt verloren. Ook daar gaan we uitgebreid op terugblikken.”

Je kunt denk ik gerust zeggen dat deze uitzending de nodige voorbereiding heeft gevraagd. Hoe hebben jullie dit voorbereid?

“We hebben binnen onze sportredactie simpelweg zoveel mogelijk mensen gemobiliseerd. Iedereen moet aan de bak. Dat betekent ook dat we er afgelopen week bewust niet ellenlang over vergaderd hebben; we wilden vooral dat er zoveel mogelijk tijd en energie overblijft om daadwerkelijk langs de lijn te staan. Iedereen heeft zijn huiswerk gedaan. Ik merk aan alles dat de verslaggevers er erg veel zin in hebben. Ik proef veel positieve energie.”

Je klinkt zelf ook alsof je niet kunt wachten…

“Het is de grote ontknoping, hè! Wat ik al zei: we hebben het hele seizoen trouw verslag gedaan van alle ups en downs, maar nu vallen de definitieve beslissingen. Je zag die dynamiek afgelopen week al bij FC Groningen, dat zich in eerste instantie plaatste voor de play-offs om Europees voetbal, om vervolgens een paar dagen later in Volendam in de halve finale te worden uitgeschakeld. Geluk en verdriet liggen in de sport heel erg dicht bij elkaar. Dat maakt het onvoorspelbaar en prachtig om te verslaan. Wij gaan er sowieso een radiofeestje van maken.”

Waar kunnen de thuisblijvers en supporters de uitzending precies volgen?

“Onze uitzending begint vanmiddag stipt om 14.00 uur en we gaan door tot 17.00 uur. Via de ether zijn we te ontvangen op FM 106.6 MHz. Digitaal stem je af via Ziggo op kanaal 915, en bij KPN, Telfort en XS4All via kanaal 1047. En natuurlijk kan er overal ter wereld live meegeluisterd worden via de online stream die je hier vindt.”

