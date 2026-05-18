OOG Ochtendshow is op zoek naar nieuwe medewerkers

Radioprogramma OOG Ochtendshow is op zoek naar mensen die meehelpen om het programma te maken. Er worden nieuwsgierige Groningers gezocht voor diverse vrijwilligersfuncties.

Ervaring is mooi, maar niet vereist voor de functies. Nieuwe medewerkers worden opgeleid binnen het team, waardoor je al snel de weg weet te vinden binnen het lokale nieuws. Het is wel nodig dat je kunt omgaan met computers, want het Groningse nieuws- en actualiteitenprogramma stelt daarmee haar programma samen.

Diverse functies

Er worden nieuwsgierige Groningers gezocht voor diverse vrijwilligersfuncties. Zo worden er mensen gezocht die redactiewerk doen tijdens het programma. Deze mensen zoeken het laatste nieuws op uit diverse bronnen, zodat de presentatoren dit kunnen brengen op radio.

Ook is het programma op zoek naar zogeheten dagredacteuren. Een dagredacteur regelt interviews voor het programma, kan eventueel zelf ook interviews doen en verzorgt het verwerken van de interviews op de OOG website. “Deze werkzaamheden hoeven niet per sé tijdens de uitzendtijden van ons programma te worden uitgevoerd”, aldus programmacoördinator Van der Velde, “Het is daarmee ideaal te combineren met een baan of studie.”

Doorgroeien is mogelijk

Als je een functie onder de knie hebt, dan kun je ook doorgaan voor een andere functie: “Je kunt beginnen als redacteur, maar dan doorgroeien naar dagredacteur, of misschien richting presentatie. Ook ik ben in het verleden begonnen als redacteur.”

De OOG Ochtendshow is ook een laagdrempelige manier om in de media te gaan, aldus Van der Velde: “Er zijn redacteuren die nu werken bij RTV Noord en zelfs bij NU.nl werkt een oud-Ochtendshow medewerker. Maar dat moet natuurlijk niet: als je bij ons zit en het naar je zin hebt, dan kun je ook gewoon lekker blijven doen wat jij leuk vindt.”

