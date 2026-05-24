Onkruid branden gaat mis in Haren: coniferenhaag vliegt in brand

Aan de Oranjerie in Haren heeft pinksterzondag een brand gewoed in een tuin. Dankzij snel ingrijpen van de bewoners en de buurt kon erger worden voorkomen.

De melding van de brand kwam rond 17.00 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna er met spoed een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “De bewoners waren op deze zondag in de tuin aan het werk”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl over het ontstaan van het vuur. “Met behulp van een gasbrander werd er onkruid verdelgd. Daarbij ging het mis. Tijdens het branden vloog een coniferenhaag in brand.”

De bewoners wisten met hulp van buurtbewoners het vuur snel grotendeels onder controle te krijgen. “Daarbij werd er direct gebruikgemaakt van tuinslangen en een brandblusser. Toegesnelde brandweerlieden hebben het vuur vervolgens definitief nageblust en een nacontrole uitgevoerd om er zeker van te zijn dat er niets meer smeulde.”