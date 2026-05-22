Onderzoek naar verhuizing Caribe en GSRC om ruimte te maken op sportpark Corpus den Hoorn

Foto Andor Heij. Sportpark Corpus den Hoorn GRC

Honk en softbal vereniging Caribe onderzoekt met haar leden een mogelijke verhuizing van Corpus den Hoorn naar het nieuwe sportpark de Eems. Dat zegt wethouder Inge Jongman.

Sportpark de Eems moet nog aangelegd worden in de buurt van Meerstad. Daarnaast wordt gekeken of de studentenrugbyclub GSRC kan verhuizen naar sportpark Zernike, waar ook diverse andere studentensportverenigingen hun onderkomen hebben.

Als de verenigingen verhuizen is er meer ruimte voor FC Groningen en de amateurvoetbalverenigingen op sportpark Corpus den Hoorn. Want daar is sprake van een groot capaciteitsprobleem.

Het juridische steekspel rond het hoofdveld van GRC Groningen, dat ook door FC Groningen wordt gebruikt, is daarmee voor een half jaar uitgesteld. FC Groningen wil dat dit veld natuurgras blijft. GRC en Groen Geel hebben een voorkeur voor kunstgras, omdat er dan meer op gespeeld en getraind kan worden.

Met een verhuizing van Caribe en GSRC kan dat veld waarschijnlijk natuurgras houden.