Ondernemers Suikerterrein niet aan de kant gezet door mogelijke verhuizing Martiniplaza

Bij de herinrichting van het voorterrein van de Suikerzijde worden geen partijen aan de kant gezet. Dat laat wethouder Manouska Molema (PRO) weten naar aanleiding van vragen van D66. Vanwege de mogelijke komst van Martiniplaza vindt een participatieproces over de toekomst van het terrein niet voor komende zomer plaats.

Aanleiding voor de vragen van D66-raadslid Morris Wouters was het nieuws dat de gesprekken met de huidige culturele ondernemers op het terrein tijdelijk zijn gepauzeerd. Onder andere Coöperatie de SuikerBiedt en cultuurpodium EM2 geven het gebied al jarenlang vorm.

“Dit zijn wat ons betreft niet zomaar ondernemers, maar culturele ondernemers die het gebied al jarenlang kleur en sjeu geven”, benadrukte Wouters in de raadszaal. “Daarom komt mijn fractie met deze vragen.” Hij wilde van het stadsbestuur de harde garantie dat deze pioniers niet buitenspel komen te staan.

“Geen sprake van aan de kant zetten”

Wethouder Manouska Molema, die sprak namens de afwezige wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen, nam die zorgen direct weg. “Er is geen sprake van dat we partijen aan de kant zetten”, reageerde Molema stellig. “De inzet was om voor de zomer een participatieproces op te starten. Dat is even uitgesteld zodat er eerst wat meer duidelijkheid is over de manier waarop Martiniplaza al dan niet een plek krijgt in de planvorming.”

Volgens de wethouder is er goed en constructief contact met de projectorganisatie, de coöperatie en EM2. “Hoewel de huidige huurders liever geen pauze zien, hebben ze wel begripvol gereageerd”, aldus Molema. Het gemeentebestuur benadrukt dat deze geplande adempauze geen vertraging oplevert voor de afgesproken einddatum van het tijdelijke gebruik, die staat op 31 december 2030. De coöperatie heeft aangegeven dat er uiterlijk in 2027 duidelijkheid nodig is, en daar is het proces volgens het college ook op ingericht. Wel hebben de ondernemers hun zorgen geuit over een mogelijke ‘leegloop’ als de besluitvorming te lang duurt.

Een volwaardige plek aan tafel

D66 vroeg de wethouder expliciet of zij bereid is te borgen dat alle betrokken partners in het gehele proces een volwaardige rol behouden. “Het is van groot belang dat de huidige gebruikers betrokken zijn en dat we goed in kaart brengen wat de positieve en negatieve gevolgen voor hen zijn van potentiële ontwikkelingen op het voorterrein”, antwoordde Molema. “Dat is ook zeker de insteek van het college.”

Die formele toezegging zorgde voor tevredenheid. Wouters: “Fijn bij de derde vraag dat deze borging erin zit.”

De gemeenteraad heeft op dit moment nog geen formele opdracht gegeven voor een verkenning naar de herhuisvesting van Martiniplaza op het Suikerterrein. Het college heeft aangekondigd kort voor of vlak na de zomer met een officieel voorstel hiertoe naar de raad te komen.