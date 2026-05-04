Omlandia in beroep tegen straf KNVB waardoor degradatie dreigt

Omlandia-Foarút in Harkema, Omlandia won en is gepromoveerd (Foto Wouter van der Made)

Derdeklasser Omlandia gaat in beroep tegen de straf die de KNVB de club oplegde vanwege ongeregeldheden in de wedstrijd tegen Loppersum op 4 april.

Omlandia stond met 1-0 achter en wilde haast maken, maar kreeg een bal niet snel terug uit het publiek. Hierdoor stond een opstootje met veel duw en trekwerk, waar enkele spelers van de club uit Ten Boer bij betrokken waren. Het bestuur van Omlandia schorste vier spelers en distantieerde zich van de ongeregeldheden.

De KNVB schorste enkele spelers voor lange tijd, legde de club een geldboete op van 450 euro en gaf Omlandia vier punten in mindering. De Ten Boersters zijn het hier niet mee eens: “De opgelegde sancties – met name de puntenaftrek en de geldboete – achten wij echter buitenproportioneel”, aldus mede-voorzitter Bert ter Harkel op de site van de club. “Wij hebben de aanklager laten weten dat wij ons niet kunnen vinden in het voorstel en hebben inmiddels een verweerschrift ingediend bij de KNVB”.

Als de puntaftrek toch door gaat is Omlandia zo goed als gedegradeerd. De club staat voorlaatste in de derde klasse R.