Omgevingsdienst en GGD onderzoeken gezondheidsschade door uitgeschakelde filters bij Stadscrematorium

De Omgevingsdienst Groningen en de GGD onderzoeken welke gevolgen het uitschakelen van de filters van het Stadscrematorium heeft gehad voor de gezondheid en het milieu.

Dat blijkt uit antwoorden van het Groningse college op vragen van Stadspartij 100% voor Groningen. Vorige maand werd bekend dat het crematorium sinds 2023 heeft gecremeerd zonder goed werkende filterinstallatie. De installatie, die schadelijke stoffen uit de rookgassen moet halen, bleek defect en daarom zelfs doelbewust uitgeschakeld. Toch bleven de ovens jarenlang in gebruik.

Volgens de gemeente zijn in die periode geen metingen gedaan naar de uitstoot en zijn er ook geen signalen binnengekomen over

gezondheidsklachten of andere hinder afkomstig van het Stadscrematorium. Daardoor is nog niet duidelijk hoeveel schadelijke stoffen, zoals kwikverbindingen, in de omgeving terecht zijn gekomen. De Omgevingsdienst voert nu rekenkundige onderzoeken uit naar de hoeveelheid stoffen die mogelijk zijn uitgestoten. De GGD moet daarna beoordelen wat de mogelijke gezondheidsrisico’s zijn voor omwonenden en andere mensen in de omgeving van het crematorium, vlakbij Selwerd en de Zernike Campus.

De gemeente noemt de situatie ernstig. Volgens het college had het crematorium de installatie moeten repareren of de ovens moeten stilleggen. Dat gebeurde niet. De gemeente legde daarom in april al een last onder dwangsom op van 100.000 euro, wanneer het Stadscrematorium de ovens toch weer opstart. Uitvaarten kunnen nog wel plaatsvinden in het gebouw aan de Crematoriumlaan.

Volgens het college hebben crematoria een relatief laag risicoprofiel als het gaat om controles. Vandaar dat controles minder vaak plaatsvinden dan bij andere uitstotende bedrijven en organisaties. Bij een eerdere controle werd het defect niet vastgesteld. De gemeente zegt nu te onderzoeken of de werkwijze rond toezicht en signalering moet worden aangepast.