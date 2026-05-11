OM eist taakstraf tegen vrouw uit Stad (35) die voor ‘dood door schuld’ baby

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden tegen een 35-jarige vrouw uit Stad, omdat haar acht maanden oude zoontje door onveilig handelen zou zijn gestikt in beddengoed tussen haar eigen bed en de muur.

De partner van de vrouw trof het kind op 2 januari 2024 levenloos in de slaapkamer aan, in een loze ruimte tussen zijn bed en de muur. De vrouw haalde het kind de avond ervoor uit zijn ledikantje en nam de baby mee naar haar eigen bed. De ouders erkenden dat het bewegelijke kindje al een paar keer eerder in die ruimte was gevallen. Toen de man de vrouw daarop aansprak, vulde de vrouw de ruimte op met een kussen en een dekbed.

Ondanks dat opvullen was er sprake van een onveilige slaapomgeving, aldus de officier van justitie. Volgens het OM kan het niet anders dan dat het zoontje van de vrouw is gestikt in het beddengoed in de ruimte tussen het bed en de muur. De officier van justitie verwijt de vrouw daarom dat ze ‘in hoge mate onvoorzichtig’ is geweest, omdat de gevaarlijke situatie bekend was bij de verdachte:

“Bovendien was de verdachte onder invloed van cocaïne”, stelt de officier maandagochtend in de rechtbank aan het Guyotplein. Tegelijk erkent het OM dat de vrouw duidelijk heeft willen veranderen na het overlijden van haar jonge zootje, door in behandeling te gaan en daardoor niet meer te drinken of gebruiken. “Gezien de informatie uit het dossier was dat ook nodig, maar het vergt ook moed en kracht om daar daadwerkelijk toe te komen. Dat verdient een compliment.”

Toch verdient de vrouw enige vorm van straf, besluit de officier: “De vader, de broertjes en zusjes en ook de verdachte staan voor de ongelofelijk zware opgave om hun leven verder te leiden zonder hun broertje of kind.”