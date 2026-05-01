Noorderzon schrapt podium vanwege bezuinigingen

Het Apollopodium tijdens het Noorderzonfestival verdwijnt vanwege bezuinigingen.

Het podium was te vinden in het midden van het Noorderplantsoen. “Het podium drukte steeds zwaarder op de begroting en was niet langer te financieren”, aldus artistiek directeur Mark Yeoman. Een deel van het budget gaat nu naar andere kunstvormen die op het festival te zien zijn. “Door de Apollo los te laten ontstaat er ruimte die we niet hadden. Kunst kan nu opduiken waar je het niet verwacht. We zijn op zoek naar meer speelse spontaniteit en maken van het hele plantsoen een speelveld voor makers en publiek samen.”

Noorderzon heeft net als andere festivals te maken met hogere kosten en ook de horeca-inkomsten staan zwaar onder druk. Dat is altijd een belangrijke pijler geweest van Noorderzon. Het festival probeert via partnerschappen, fondsen en het bedrijfsleven meer inkomsten te genereren.

Het Noorderzonfestival wordt dit jaar van 20 tot en met 30 augustus gehouden.