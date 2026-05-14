Noorderzon maakt vijf nieuwe namen bekend

Foto: Niels Knelis

Het Noorderzon Festival heeft vijf nieuwe namen toegevoegd aan het internationale hoofdprogramma van de editie van 2026, die plaatsvindt van 20 tot en met 30 augustus.

Onder anderen de Italiaanse maker Marco D’Agostin komt met Asteroid, waarin een lezing over dinosauriërs verandert in een muzikale vertelling over verlies. De Portugese maker Marco Mendonça brengt Blackface, een confronterende late night show over geschiedenis en hedendaagse blinde vlekken.

Het Spaanse collectief Cabosanroque presenteert een installatie met verkeerslichten op het water, terwijl Losinformalls ‘de zon lijkt mee te brengen’ in Extra Motivated People. Ook de Britse makers Jo Fong en George Orange zijn te zien, met een voorstelling over ouder worden.

Eerder waren al namen als Dead Centre aangekondigd. De kaartverkoop start op 6 juni.