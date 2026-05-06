Noord-Nederland wil door met Lelylijn, werkgroep moet deel van benodigd geld bij elkaar krijgen

De drie noordelijke provincies en gemeenten gaan verder met plannen voor de Lelylijn. De betrokken overheden starten een werkgroep om een deel van de bijna veertien miljard euro voor het spoorproject bij elkaar te krijgen.

Noordelijke bestuurders kwamen woensdag bij elkaar voor een gesprek met Lelylijn-gezant Klaas Knot. De voormalig president van De Nederlandsche Bank bracht eind januari zijn onderzoek uit naar de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden van het project rond de snelle spoorlijn tussen Groningen en de Randstad. De conclusie: de Lelylijn kan alleen worden aangelegd als de overheid jarenlang elk jaar honderden miljoenen euro’s opzijzet.

Daarom komt er een regionale investeringswerkgroep. Deze groep gaat kijken hoe de regio kan bijdragen aan de financiering. Het gaat om een deel van tien procent dat uit andere bronnen moet komen dan het Rijk. Daarbij wordt ook gekeken naar bijdragen van bedrijven en Europa.

Daarnaast willen de overheden gaan inzetten op een spaarvarken voor de spoorlijn, waarvan de aanleg naar verwachting ongeveer 25 jaar duurt als het geld bij elkaar wordt gesprokkeld. In het Sparend Gebiedsfonds Lelylijn willen de provincies en de betrokken gemeenten jaarlijks 400 miljoen euro reserveren, om zo op tijd geld beschikbaar te hebben voor de aanleg.

Knot naar Den Haag

Op 13 mei bespreekt Klaas Knot zijn advies met de Tweede Kamer. Daarna moet duidelijk worden hoe de Lelylijn er precies uit gaat zien en welke rol de provincies en gemeenten zelf krijgen in de uitvoering. Knot adviseerde het kabinet in januari al om eerst een zogeheten verkenningsfase te starten, waarin wordt onderzocht of de spoorlijn echt haalbaar is en hoe de financiering precies geregeld kan worden. Voor die stap is wel duidelijke politieke steun nodig uit Den Haag.

Of die er is, blijft een vraag. De bestaande spaarpot voor de spoorlijn tussen de Randstad en Groningen van 3,4 miljard euro werd vorig jaar door de Haagse coalitiepartijen geschrapt. Het geld moet gebruikt gaan worden voor onder meer de Nedersaksenlijn tussen Groningen en Emmen.