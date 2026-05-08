Noodopvang voor daklozen aan Sontweg nu het hele jaar open

De noodopvang voor dak- en thuisloze mensen aan de Sontweg, die voorheen alleen in de winter werd gebruikt bij vrieskou en sneeuwval, is sinds het begin van deze maand elke dag open voor opvang.

De gemeente had het plan voor een bredere opening van de opvang al sinds september, maar deed vorige maand eerst nog een schouw met bewoners uit de wijk en betrokken instanties in de omgeving. Daarbij kregen omwonenden de kans om plekken aan te wijzen die de leefbaarheid, netheid en het gevoel van veiligheid rond de opvang kunnen verbeteren. In het najaar van 2026 organiseert de gemeente opnieuw een bijeenkomst voor bewoners en bedrijven in de omgeving.

Met het openstellen van de opvang gedurende het hele jaar wil de gemeente mensen die nog geen plek hebben in de 24-uursopvang toch een veilige slaapplek bieden. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig, omdat steeds meer mensen dak- of thuisloos zijn. Ook groeit de groep mensen die buiten slaapt.

De opvang is bedoeld voor buitenslapers zonder vaste woonplek of sociaal netwerk. Alleen mensen die bekend zijn bij hulporganisaties en instanties zoals Wij Groningen, Wender, het Leger des Heils en de politie mogen naar binnen. Nieuwe bezoekers krijgen eerst een gesprek. Bezoekers mogen tussen 19.00 uur en 22.30 uur binnenkomen en moeten voor 09.00 uur vertrekken.

Nu de opvang dagelijks open is, zet de gemeente de komende tijd stewards in die extra zichtbaar aanwezig zijn in de wijk. De stewards lopen rondes in de buurt en geven overlastsignalen door aan de gemeente, maar handhaven niet. Bewoners kunnen overlast melden bij de opvang, het Meldpunt Overlast en Zorg van de gemeente of bij de politie.

Medewerkers van Wender, het Leger des Heils en veiligheidspersoneel zijn ’s nachts aanwezig en op het terrein is beveiliging, cameratoezicht en verlichting aanwezig. Drugsgebruik is verboden in het gebouw, op het terrein en in de omgeving van de opvang. Mensen die overlast veroorzaken, kunnen worden weggestuurd.