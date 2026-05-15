Nieuwe winkels Hoofdstation gaan langzaam open in aanloop naar opening busstation

Foto via Groningen Spoorzone

Als het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation op 27 juni opent, zijn (als het goed is) ook alle winkels op het station open.

Volgens Groningen Spoorzone is de Starbucks de eerste nieuwe winkel die opengaat. Komende dinsdag gaan de eerste koffietjes hier over de toonbank. Een maand later (15 juni) opent Bakker Bart de deuren in het voormalige BackWERK-pand. De laatste is de AH to-go, die op 27 juni de deuren opent tegelijk met de feestelijke opening van het busstation. Datzelfde geldt voor de Servicewinkel, het informatiepunt voor reizigers op het vernieuwde Hoofdstation.

Het nieuwe busstation vormt straks één geheel met het eerder gereedgekomen treinstation en is net als de perrons van de trein te bereiken via de vorig jaar gereedgekomen ondergrondse treinpassage. De bussen komen en gaan richting de Stationsweg via een nieuwe bustunnel die onder de sporen door is gegraven. Bussen bereiken straks het station ook via de Brailleweg, het Emmaviaduct of de busbaan richting Hoogkerk.