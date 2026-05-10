Nieuwe brandweerkazerne Ten Boer stap dichterbij: vergunning definitief verleend

De huidige brandweerkazerne aan de Boltweg. Foto: brandweer Ten Boer

Brandweer Ten Boer krijgt definitief een nieuwe brandweerkazerne. De gemeente Groningen heeft de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw aan de Bedrijvenweg inmiddels verleend. Komende periode kunnen de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe onderkomen aan de noordoostkant van het dorp van start gaan.

De huidige kazerne bevindt zich sinds 1980 aan de Boltweg, nabij De Widde Meuln. Deze post is verouderd en er werd al geruime tijd gesproken over vervanging. Drie jaar geleden stelde René Staijen van Groep Staijen er nog vragen over in de gemeenteraad: “Voor de locatie Sontweg wordt er gewerkt aan nieuwbouw, maar hoe zit het bijvoorbeeld met de kazerne Ten Boer? Die was negen jaar geleden al niet meer toereikend voor zowel personeel als materieel en het is alleen maar slechter geworden daar.” Een geluid dat destijds ook door de ChristenUnie, Partij voor het Noorden en de PVV werd onderstreept.

“Door de hoeven zakken”

Toenmalig burgemeester Koen Schuiling (VVD) beaamde destijds dat sommige kazernes letterlijk ‘door de hoeven zakken’. Hij verwees daarbij naar de nieuwe kazerne in Haren, die er na 32 jaar wachten eindelijk was gekomen. “Ten Boer komt dan natuurlijk ook aan de orde. Daar hebben we ook te maken met aardbevingsschade; de post staat niet voor niets in de top tien van te vervangen kazernes,” aldus Schuiling.

Met het definitief verlenen van de vergunning eind vorig jaar is de “puzzel” waar de burgemeester destijds over sprak nu opgelost. De bezwaartermijn voor de plannen is inmiddels verstreken, waardoor de weg vrij is voor de realisatie van de kazerne op het perceel aan de Bedrijvenweg. Wanneer de eerste paal precies de grond in gaat, is nog niet bekend, maar de verwachting is dat dit snel gaat gebeuren. De afgelopen periode is het terrein reeds bouwrijp gemaakt.

Specialisme

De brandweer van Ten Boer beschikt over een tankautospuit en een dienstbus. Dit laatste voertuig wordt tevens gebruikt als verkenningsvoertuig bij incidenten waar gevaarlijke stoffen bij vrijkomen. Dit is daarmee één van de specialismes van het korps. Een tweede specialisme is dat de blusgroep onderdeel uitmaakt van een van de drie pelotons ‘brand’ van de Veiligheidsregio Groningen. Samen met de korpsen Bedum, Hoogezand en Harkstede kan het ingezet worden bij grote branden. Enkele jaren geleden gebeurde dit bijvoorbeeld nog bij een grote natuurbrand bij Wateren in Drenthe.