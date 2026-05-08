Nieuw zebrapad op Noorderstationsstraat moet voetgangers meer veiligheid bieden

Foto: Albert van den Berg

Een hagelwitte verflaag tekent sinds vrijdagochtend een nieuw zebrapad op de Noorderstationsstraat.

Het zebrapad werd in de nacht van donderdag op vrijdag aangelegd, tegelijk met een nieuwe laag asfalt op de Nieuwe Ebbingestraat tussen de Noorderstationsstraat en de Noorderbinnensingel.

De oversteekplaats moet zorgen voor meer veiligheid voor overstekende voetgangers op een plek waar meermaals ongelukken gebeurden. Zo raakte een klein jaar geleden nog een 18-jarige vrouw ernstig gewond door een aanrijding op de plek van de nieuwe zebra.