Nieuw project moet zorgen voor meer toezicht op waterkwaliteit in gebied Drentsche Aa

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) start samen met regionale toezichthouders een nieuw project in het gebied van de Drentsche Aa om de waterkwaliteit beter te beschermen.

Het gebied is door de NVWA gekozen als proefgebied binnen het landelijke programma ‘Samen voor schoner water’. In het gebied nemen bedrijven, boeren en inwoners al maatregelen om te voorkomen dat schadelijke stoffen in het water terechtkomen. Toch blijft de waterkwaliteit kwetsbaar. Als regels niet goed worden nageleefd of als er iets misgaat, kunnen normen voor drinkwater worden overschreden. Het water uit de Drentsche Aa is belangrijk voor de drinkwatervoorziening van Groningen.

De NVWA en regionale overheden gaan daarom afspraken maken over toezicht en handhaving. Zo wordt duidelijker wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook willen de partijen meldingen sneller oppakken en risico’s voor de waterkwaliteit beter in beeld brengen. Daarnaast komt er meer gericht toezicht op plekken waar de risico’s het grootst zijn, bijvoorbeeld in gebieden waar stoffen makkelijker kunnen wegspoelen van erven en landbouwgrond. In stedelijke gebieden wordt gekeken naar bronnen die invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit.