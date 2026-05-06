Netwerkclub voor ondernemers die van harde muziek houden

De netwerkclub ‘Metal Business Club’ breidt uit naar Groningen. Op 20 mei is de eerste meeting.

De in 2024 opgerichte Metal Business Club is een netwerkclub voor ondernemers die van heavy muziek houden, zoals metal, punkrock, hardcore en aanverwante harde muziekgenres. De club is succesvol en vestigt zich op steeds meer plekken en nu ook in Groningen. Vanaf 20 mei is er elke maand een netwerkmeeting in Ierse pub O’Ceallaigh.

De Metal Business Club is zeker geen club specifiek voor metaalbedrijven. De club verbindt ‘metalheads in business’ met elkaar: de harde muziek verbindt ondernemende headbangers. Oprichter Rob Beukema is bijvoorbeeld fiscalist bij REIN advocaten en adviseurs.

Tijdens de netwerkavonden helpen de aanwezigen elkaar en kunnen ze kennis delen over hun onderneming en over muziek. Dat kan ook tijdens festivals en concerten. Ook zijn er themagesprekken, een jaarlijks congres en gezamenlijk uitje.