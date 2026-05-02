Negende kinderkamp Vindicat en WIJ Groningen: “Gelijke kansen en onvergetelijke ervaringen”

Veertig kinderen uit verschillende Groningse wijken hebben in de meivakantie genoten van een week vol sport, spel en ontspanning op de Veluwe. Het kamp, een gezamenlijk initiatief van studentenvereniging Vindicat en WIJ Groningen, vond dit jaar voor de negende keer plaats.

Onder begeleiding van zes kinder- en jongerenwerkers van WIJ Groningen en zestien studenten van ‘Vindicat in Actie’ (VIA) reisde de groep met een touringcar af naar de bossen. De kinderen, in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar, kregen een programma voorgeschoteld waarin ontmoeting en plezier centraal stonden. Volgens een woordvoerder van WIJ Groningen was de feestelijke bonte avond aan het einde van de week voor velen het absolute hoogtepunt.

Speelparadijs op de Grote Markt

Naast het kamp op de Veluwe was er ook in de stad zelf volop aandacht voor de jeugd. De afgelopen dagen werd de Grote Markt omgetoverd tot een bruisend speelparadijs. Onder een stralende zon konden de kinderen zich de hele dag vermaken. Er was volop entertainment aanwezig, variërend van schminkers tot een ballonartiest. Vanwege de warmte zorgden waterspellen en supersoakers voor de nodige verkoeling, terwijl de studenten traktaties uitdeelden in de vorm van ijsjes, fruit en broodjes knakworst.

Sociaal belang

Het initiatief is meer dan alleen een dagje uit of een weekje weg. De kinderen konden zich van tevoren via WIJ Groningen aanmelden. Onder begeleiding van hun eigen jeugdwerkers werden zij naar de Grote Markt gebracht. Met de samenwerking wil Vindicat in Actie bijdragen aan gelijke kansen voor kinderen in de regio Groningen, voor wie een vakantie of grootschalig evenement niet altijd vanzelfsprekend is. “Het gaat om het creëren van onvergetelijke ervaringen die bijdragen aan hun ontwikkeling”, aldus WIJ Groningen.