Nederland-ticket van 49 euro moet vanaf 21 juni gebruikt kunnen worden in openbaar vervoer

Foto: Paul van de Velde from Netherlands - Color, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82073867

Het nieuwe, goedkopere treinabonnement waarmee reizigers voor 49 euro per maand buiten de spits door heel Nederland kunnen reizen, is vanaf 21 juni te gebruiken. Staatssecretaris Annet Bertram (CDA) van Openbaar Vervoer heeft het definitieve voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

De proef, die loopt van 21 juni tot en met 1 september, vloeit voort uit een aangenomen motie van GroenLinks-PvdA. Het concept is afgekeken van het succesvolle Duitse Deutschlandticket, dat in 2022 begon als een kaartje van 9 euro en inmiddels 63 euro per maand kost. Het Nederlandse zomerticket is met 49 euro fors goedkoper dan het huidige reguliere abonnement voor vrij reizen buiten de spits, dat maandelijks 127,95 euro kost. Om het plan te financieren, trekt het kabinet 118 miljoen euro uit het Klimaat- en energiefonds en het Mobiliteitsfonds.

Helemaal onomstotelijk vast staat het initiatief nog niet: staatssecretaris Bertram moet nog verdere afspraken maken met de verschillende ov-bedrijven en het voorstel moet nog formeel worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Omdat de beoogde startdatum al over een maand is, hoopt de bewindspersoon dat het parlement snel akkoord gaat.

“OV in Nederland is simpelweg duur”

De fracties van de SP en de ChristenUnie in de Groningse gemeenteraad lieten eerder al weten erg blij te zijn met het initiatief. Raadslid Hans de Waard (SP): “Het openbaar vervoer in ons land is, als je dit vergelijkt met andere landen, duur. Dat je straks een ticket kunt aanschaffen voor 49 euro waarmee je buiten de spits onbeperkt kunt reizen, biedt veel mensen een betaalbare optie om er deze zomer op uit te trekken.”

Wel noemt De Waard het jammer dat het ticket alleen buiten de spits gebruikt kan worden. “Ergens begrijp ik het; je wilt niet dat het systeem vastloopt doordat er in de spits te veel mensen tegelijk van het openbaar vervoer gebruikmaken. Aan de andere kant wordt het hiermee wel weer ingewikkeld gemaakt voor de reiziger.”

Dagje Groningen

Peter Rebergen van de ChristenUnie voegt toe dat het ticket niet alleen voor inwoners van de gemeente zelf interessant is: “Groningen heeft ook genoeg te bieden. Voor mensen in de rest van het land wordt het nu wellicht een stuk interessanter om een dagje Groningen te doen. Dat is goed voor de lokale ondernemers.”

Wat De Waard en Rebergen betreft, blijft het ticket niet beperkt tot de zomermaanden alleen. Rebergen: “Wij zouden dit willen zien als een pilot. Hoe bevalt dit in de zomer? Hoe wordt er op gereageerd? Het zal allerlei data en feedback opleveren die gebruikt kan worden in de beslissing om dit door te zetten.” Dat is ook precies de insteek van het kabinet: na de zomer wordt met de treinvervoerders bekeken of en hoe het 49-euro-ticket een structureel vervolg kan krijgen.