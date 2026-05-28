Nationaal Programma boekt lokaal resultaten, maar samenhang ontbreekt

Het Nationaal Programma Groningen zorgt voor beweging in de regio en levert lokaal goede resultaten. Er is echter te weinig samenhang. Dat blijkt uit een tussenevaluatie over de periode 2019-2024.

Volgens het NPG zijn er veel waardevolle en kwalitatief sterke projecten uitgevoerd. De evaluatie laat echter zien dat de manier waarop het programma is ingericht de verwachte structurele bijdrage aan de ambities beperkt. Projecten en deelprogramma’s staan vaak op zichzelf. Er is daardoor weinig samenhang en er wordt minder van elkaar geleerd dan mogelijk is.

Het NPG bestaat sinds 2019 en loopt door tot 2030. Het Rijk heeft hiervoor 1,18 miljard euro beschikbaar gesteld, met als doel het verbeteren van de brede welvaart van de Groningers en het versterken van het imago van de provincie. Uit de tussenevaluatie moet blijken of het programma op koers ligt en wat dit betekent voor de resterende looptijd.

“Bij de start is bewust gekozen voor lokale programma’s in de gemeenten in het aardbevingsgebied,” zegt bestuursvoorzitter Chris Fonteijn. “Zo investeren we dáár waar de gevolgen voor inwoners het grootst zijn. De keerzijde is dat de samenhang vooral ontstaat op lokaal- en projectniveau en minder op programmaniveau. Daardoor had de totale impact groter kunnen zijn.”

Er zijn diverse aandachtspunten. Zo blijft ondanks de inhaalslag de brede welvaart achter bij vergelijkbare gebieden in ons land. Inflatie, stijgende bouwkosten en personeelstekorten zorgen voor vertraging in de uitvoering. Daarom moet er een samenhangende investeringsstrategie komen en moet de infrastructuur verbeterd worden om risico’s als vertraging door personeelstekorten te beperken.