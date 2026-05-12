Nagenoeg alle bomen Meeuwerderweg tegen de vlakte: vergunning kap van 95 bomen aangevraagd

De gemeente Groningen heeft een kapvergunning aangevraagd voor het vellen van 95 bomen aan de Meeuwerderweg. Volgens berichtgeving van Sikkom gaat het daarmee om nagenoeg alle bomen in de straat. Wijkbewoners zijn echter kritisch en niet blij met de plannen.

De bomen moeten wijken in het kader van “groot onderhoud” aan de groeiplaatsen, zo blijkt uit de aangevraagde vergunning. Uit onderzoek is gebleken dat van de 98 onderzochte bomen er 88 in matige tot slechte conditie verkeren. Dit zou het gevolg zijn van ongunstige groeiomstandigheden en grootschalige aantasting door de essentaksterfte. Daarnaast voert de gemeente aan dat wortelgroei voor schade en onveilige situaties op de trottoirs zorgt. Volgens het Bomenplan Groningen is volledige vervanging noodzakelijk om toe te werken naar een vitaal bomenbestand met de juiste boom op de juiste plek.

Buurtbewoners zijn niet blij omdat het plan betekent dat ook gezonde bomen gekapt gaan worden. De bewoners betwisten bovendien dat de trottoirs onveilig zijn door boomwortels. Omdat er herinrichtingsplannen voor de straat op tafel liggen, vermoeden omwonenden dat de slechte staat van de bomen de gemeente vooral “erg goed uitkomt” om de straat makkelijker opnieuw in te kunnen richten. De gemeente benadrukt tegenover Sikkom dat de straat ook in de toekomst groen zal blijven; de bomen worden vervangen door soorten die beter bijdragen aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Hoewel de aanvraag voor de kap nu ter inzage ligt, is het op dit moment nog niet mogelijk om formeel bezwaar te maken. De gemeente verwacht binnen acht weken na de ontvangstdatum van 29 april een besluit te nemen. Zodra de vergunning officieel is verleend, publiceert de gemeente een nieuwe bekendmaking. Vanaf dat moment kunnen omwonenden en belanghebbenden bezwaar aantekenen.