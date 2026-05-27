Nacompetitie: Velocitas 1897 en Be Quick 1887 starten beide met een gelijkspel

Foto: Andor Heij. Be Quick 1887 - DETO

Velocitas 1897 en Be Quick 1887 hebben woensdagavond in de eerste ronde van de nacompetitie voor promotie naar de vierde divisie gelijkgespeeld. Zaterdagmiddag volgen de returns.

Be Quick 1887 – DETO 0-0

“Wij waren vanavond erg goed’, oordeelde Be Quick-trainer Marco Sanders na het 0-0 gelijkspel tegen DETO. “We hadden ook een goede pot nodig, want anders waren we van de mat getikt. Dat DETO is een heel goed ploegje”.

Be Quick werd derde in de eerste klasse H en speelt voor promotie. De ploeg uit het Twentse Vriezenveen hoopt zich via de nacompetitie juist te handhaven in de vierde divisie.

Ruim 600 toeschouwers bezochten stadion Esserberg en die zagen dat DETO via Kevin Stokkingreef de eerste kans kreeg. Nathan Fennema mikte namens Be Quick net over.

Be Quick had een licht veldoverwicht, maar DETO de grootste kansen. Een inzet van Jon Vosseveld werd door Yoran Cats van de lijn gehaald. “Zij waren wat hachelijker voor ons doel”, aldus Sanders. Zo voorkwam aanvoerder Hugo Stoker met een uitstekende sliding dat Frank Smit kon scoren. Robbin van Kooten kreeg nog een behoorlijke kopkans namens Be Quick.

Na rust was de Groninger doelman Frank Schilstra belangrijk door een inzet van Stokkingreef te keren. Stokkingreef maaide nog een keer vlak over de kruising. Aan de andere kant kon Van Kooten net niet bij een voorzet van Sven van der Velde. De van een blessure teruggekeerde Geertjan Liewes kreeg nog een aardige kopkans voor Be Quick, maar het bleef zoals het begon.

“Ik denk dat deze 0-0 een terechte eindstand is”, aldus Sanders. “Ik vond het ook een mooie ambiance met veel publiek. Dat verdienen de jongens, die normaal voor 200 toeschouwers spelen, ook wel een keer”.

De return is zaterdagmiddag in Vriezenveen.

FC Winterswijk – Velocitas 1897 1-1

Velocitas speelde in de Gelderse Achterhoek met 1-1 gelijk tegen FC Winterswijk. “Ik denk dat dit een prima uitslag was gezien de hele wedstrijd”, aldus Velocitas-trainer Robbie Wentink.

Velocitas werd tweede in de eerste klasse H en FC Winterswijk eindigde in de middenmoot in de eerste klasse G, maar won de tweede periode.

Velocitas en FC Winterswijk hadden in verschillende fases de overhand in de wedstrijd. “Beide ploegen kregen een paar kansjes, maar waren slordig in de eindpass”, zei Wentink. “Ik vond ons vooral in de eerste helft erg slordig”. Vlak voor de pauze kwam FC Winterswijk dan ook op voorsprong door Nick Jansen.

“Na rust speelden wij in de eerste twintig minuten heel goed”, vervolgde Wentink. Na een prima aanval over meerdere schijven drukte Sam Wormmeester vanaf de rand van het strafschop gebied af: 1-1. De Achterhoekers waren nog dichtbij de winnende, maar de vrije trap van Winterswijk belandde op de kruising.

Sam Wormmeester en Mervyn Bos vielen beide uit met een blessure. “Sam kan er denk ik zaterdag bij de return weer bij zijn, maar Mervyn niet”, aldus Wentink. De wedstrijd in het Stadspark is overigens verplaatst van zaterdagavond naar zaterdagmiddag om 16.00 uur.

Overige uitslagen in de nacompetitie vierde divisie D/eerste klasse H en G.

Broekster Boys – Longa’30 3-0.

SVBO – Hoogland 0-2