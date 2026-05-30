Nacompetitie: Geen promotie Be Quick, Forward en Lycurgus. Gorecht wint wel in eerste ronde

Foto: Andor Heij. Be Quick 1887 - DETO

Het is Be Quick niet gelukt de vierde divisie te bereiken. Gorecht is wel een ronde verder. Forward en Lycurgus leden een ruime nederlaag en zagen de promotiedroom uiteen spatten.

Vierde divisie/eerste klasse

DETO – Be Quick 1887 3-2

Be Quick 1887 speelt volgend seizoen opnieuw in de eerste klasse. In het tweeluik om promotie naar de vierde divisie tegen DETO werd zaterdag in Vriezenveen met 3-2 verloren. Woensdag werd het op de Esserberg 0-0.

Voor de scheidend trainer Marco Sanders waren de druiven zuur. “Ik vond het gelijkspel woensdag op de Esserberg terecht. Maar vandaag vond ik ons de eerste 67 minuten de dienst uitmaken op het eerste kwartier na, waarin zij bovenliggend waren”.

In die periode maakte Frank Smit de 1-0 voor DETO. Op slag van rust tekende Robbin van Kooten met een kopbal op aangeven van Nathan Fennema voor de 1-1.

“Zij komen dan vanuit het niets binnen vijf minuten op een 3-1 voorsprong”, vervolgde Sanders. Smit en Stef Jaspers Faaijer scoorden voor DETO. “Na de 3-2 van Guus Broekema kregen we nog twee, drie goede kansen van onder meer Geertjan Liewes en Patrick Helbig, maar het mocht niet zo zijn”.

“Ik vond ons de betere ploeg en de jongens hebben laten zien dat ze de vierde divisie aan zouden kunnen”. Sanders neemt wel afscheid met een plek in de grote KNVB beker, door de halve finale van de noordelijke districtsbeker te halen. Hij heeft nog geen nieuwe club voor het komende seizoen. Paul Raveneau is de nieuwe trainer van Be Quick.

Het verslag van Velocitas – FC Winterswijk volgt later, elders op deze site.

Eerste klasse/tweede klasse.

Sneek Wit Zwart – Gorecht 1-3

Gorecht heeft zaterdag in Friesland in de eerste ronde voor promotie naar de eerste klasse met 3-1 gewonnen van SWZ Sneek. Sven Hazewinkel was de grote man met drie doelpunten.

Voor de pauze waren er wat mogelijkheden over en weer, maar er werd niet gescoord. Direct na de rust schoot Hazewinkel de bal van de rand van het strafschopgebied raak. De Friezen probeerden het wel, maar Gorecht kwam niet in grote problemen.

In de 88e minuut kreeg Gorecht na een overtreding een strafschop, die door Hazewinkel raak geschoten werd. Kort daarop maakte Sneek het nog even spannend door een doelpunt van Harvey de Boer. Diep in blessuretijd maakte Hazewinkel zijn hattrick compleet door via de binnenkant van de paal raak te knallen.

Gorecht speelt volgende week zaterdag de halve finale uit tegen Oranje Nassau, dat de eerste ronde vrij was en tegen degradatie moet knokken.

Alcides – Forward 4-1

Forward blijft tweedeklasser. In Meppel werd in de eerste ronde van de nacompetitie zaterdag met 4-1 verloren van Alcides.

Volgens Forward-trainer Cris Feldman was Alcides de terechte winnaar: “We hebben hard gewerkt, maar Alcides was een stapje verder en beter”.

Via twee keer Boye Keizer en eenmaal Walid Belah kwam Alcides op 3-0. Na een corner ontstond een kluts, waarin Tim van den Brekel het laatste zetje gaf: 3-1.

“Het geloof kwam toen even terug, maar dat werd snel door Alcides de nek omgedraaid’, zei Feldman. Belah maakte de vierde voor de Meppelers.

Toch kijkt Feldman tevreden terug: “We hebben een prima seizoen gedraaid met als bekroning de nacompetitie. Ik ben trots op de jongens”.

Derdeklasse/Vierde klasse

SVM – Lycurgus 3-0

Lycurgus blijft vierdeklasser. In de Noordoostpolder werd met 3-0 verloren van SVM Marknesse.

Een verslag van GEO – BSVV volgt later op deze site.